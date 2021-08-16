Быстров считает, что отмена лимита на легионеров негативно скажется на российском футболе

Короткая ссылка
Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал слухи об отмене лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Отменили лимит — и привезли всяких чёрненьких, беленьких и сереньких футболистов, любого цвета. Они будут играть, а наши будут сидеть. Не было бы лимита на легионеров, да, я бы конкурировал за место в составе, но при выборе между мной и ним тренер выбирал бы иностранца, потому что он его купил, и получил, может, за него какие-то деньги. Вы ведь знаете, как наши клубы работают на этом рынке. Полная отмена без всяких санкций — это будет караул. К примеру, купил легионера, заплатил эту сумму в детский футбол и развиваешь школу. Тогда да. Покупайте. Хоть и 10 легионеров. Вы тогда будете качественно к этому подходить, будете за ними смотреть, чтобы они не просто бегали и занимали чьё-то место. И наши тогда будут конкурировать», — заявил Быстров в эфире «Матч ТВ».

В настоящее время в Российской премьер-лиге (РПЛ) действует лимит — не более восьми легионеров в заявку каждого клуба на сезон.

Ранее Газизов заявил, что «Уфа» пока не получала никаких документов об отмене лимита в РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить