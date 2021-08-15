Газизов заявил, что «Уфа» пока не получала никаких документов об отмене лимита в РПЛ

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов высказался по поводу возможной отмены лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Пока нет смысла что-то комментировать. У меня на руках нет бумаги от РФС, в которой говорится об отмене лимита, такое письмо в «Уфу» не поступало. Никаких документов по отмене лимита пока нет. Есть по изменению формата проведения чемпионата», — цитирует Газизова Sport24.

По его словам, необходимо дать время нынешнему формату лимита легионеров, так как ему всего два года.

На данный момент в РПЛ действует лимит на иностранных игроков по схеме «8 + 17». Таким образом, каждая команда может заявить на сезон не более восьми легионеров.

Ранее экс-голкипер «Спартака» Ринат Дасаев назвал полным идиотизмом возможную отмену лимита на легионеров.