Газизов заявил, что «Уфа» пока не получала никаких документов об отмене лимита в РПЛ
- © Владимир Астапкович
- РИА Новости
«Пока нет смысла что-то комментировать. У меня на руках нет бумаги от РФС, в которой говорится об отмене лимита, такое письмо в «Уфу» не поступало. Никаких документов по отмене лимита пока нет. Есть по изменению формата проведения чемпионата», — цитирует Газизова Sport24.
По его словам, необходимо дать время нынешнему формату лимита легионеров, так как ему всего два года.
На данный момент в РПЛ действует лимит на иностранных игроков по схеме «8 + 17». Таким образом, каждая команда может заявить на сезон не более восьми легионеров.
Ранее экс-голкипер «Спартака» Ринат Дасаев назвал полным идиотизмом возможную отмену лимита на легионеров.