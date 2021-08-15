Дасаев назвал полным идиотизмом возможную отмену лимита на легионеров

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Бывший голкипер «Спартака» Ринат Дасаев прокомментировал информацию о возможной отмене лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Дасаев назвал полным идиотизмом возможную отмену лимита на легионеров
  • РИА Новости

«Это полный идиотизм, настоящий кошмар. Я думаю так. Все эти разговоры про конкуренцию смешны. Какие конкуренты у наших игроков? Вы видели, какого уровня легионеры приезжают в РПЛ? У нас играют слишком слабые иностранцы», — цитирует Дасаева Sport24.

По его словам, пока трудно предсказать, поддержат ли клубы данную реформу, но в случае согласия на отмену лимита не стоит ждать повышения уровня футбола.

На данный момент в РПЛ действует лимит на иностранных игроков по схеме «8 + 17». Таким образом, каждая команда может заявить на сезон не более восьми легионеров.

Ранее экс-футболист Евгений Ловчев выступил против отмены лимита на легионеров в РПЛ.

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