Ловчев выступил против отмены лимита на легионеров в РПЛ

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на информацию о возможной отмене лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Я категорически против этого. Я всегда исхожу из одного: вы просто не хотите готовить своих футболистов. Наши иностранцы, которые были задействованы на чемпионате Европы, — разве они играли? Они сидели на лавочке. Значит, к нам приехали слабые футболисты», — сказал Ловчев в эфире телеканала «Матч Премьер».

На данный момент в РПЛ действует лимит на иностранных игроков по схеме «8 + 17». Таким образом, каждая команда может заявить на сезон не более восьми легионеров.

Ранее в «Сочи» высказались о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ.