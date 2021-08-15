В «Сочи» высказались о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ

Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко поделился мнением о возможной отмене лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Отмена лимита должна однозначно привести к тому, что игроки будут конкурировать. Свободный рынок в отношении конкуренции даст позитив. Сейчас российским игрокам завышают зарплаты. А если будет конкуренция, российские игроки будут стремиться к тому, чтобы быть лучше. Те легионеры, которые будут приезжать, должны быть на уровне, и с них должны брать пример российские игроки, (это будет. — RT) позитивно сказываться на них», — цитирует Рубашко «Чемпионат».

По его мнению, реформы в российском футболе обязательно дадут плоды и уже появляются воспитанники, которые начинают играть за большие клубы. Он также отметил, что развитие тренеров в стране и подход к работе в академиях и юношеских командах меняется в правильную сторону.

«На сегодня уже есть примеры, где российские молодые футболисты показывают уровень и на них смотрят в Европе. Сейчас проводится большая работа, которая не сегодня, но скоро даст результат», — добавил Рубашко.

На данный момент в РПЛ действует лимит на иностранных игроков по схеме «8 + 17». Таким образом, каждая команда может заявить на сезон не более восьми легионеров.

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на информацию о возможной отмене лимита на легионеров.