Президент «Урала» — о возможной отмене лимита на легионеров: над нами уже смеются

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Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов отреагировал на информацию о возможной отмене лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Президент «Урала» — о возможной отмене лимита на легионеров: над нами уже смеются
  • © Официальный сайт клуба «Урал»

«Документ пока ещё не видел, надо его проанализировать. Мы каждый раз что-то меняем, над нами люди уже смеются, двух лет ещё не сыграли с таким лимитом. Неправильно это. Хотелось бы, чтобы через год или два сделали лимит с 10—15 иностранными игроками», — цитирует Иванова ТАСС.

На данный момент в РПЛ действует лимит на иностранных игроков по схеме «8 + 17». Таким образом, каждая команда может заявить на сезон не более восьми легионеров.

Ранее министр спорта Подмосковья высказался о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ.

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