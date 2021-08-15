Президент «Урала» — о возможной отмене лимита на легионеров: над нами уже смеются

Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов отреагировал на информацию о возможной отмене лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Документ пока ещё не видел, надо его проанализировать. Мы каждый раз что-то меняем, над нами люди уже смеются, двух лет ещё не сыграли с таким лимитом. Неправильно это. Хотелось бы, чтобы через год или два сделали лимит с 10—15 иностранными игроками», — цитирует Иванова ТАСС.

На данный момент в РПЛ действует лимит на иностранных игроков по схеме «8 + 17». Таким образом, каждая команда может заявить на сезон не более восьми легионеров.

Ранее министр спорта Подмосковья высказался о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ.