ЦСКА не собирается расставаться с бразильским футболистом Фуксом

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Руководитель селекционного отдела ЦСКА Андрей Мовсесьян прокомментировал информацию о возможном уходе бразильского защитника команды Бруно Фукса.
ЦСКА не собирается расставаться с бразильским футболистом Фуксом
  • ©официальный сайт ПФК ЦСКА

«ЦСКА рассчитывает на Фукса, не планирует с ним расставаться», — цитирует Мовсесьяна «Матч ТВ».

По его словам, в клубе уже привыкли, что к игрокам команды есть какой-то интерес, но если армейцы вдруг получат конкретное предложение по Фуксу, то клуб будет обсуждать его с игроком и будет принято общее решение.

«Любой игрок ЦСКА может быть продан при получении стоящего предложения», — добавил селекционер.

Фукс выступает за ЦСКА с лета 2020 года, приняв участие в одном матче команды с «Ахматом», в котором провёл на поле 12 минут. Бразилец не играл в официальных матчах с 30 августа 2020 года.

Ранее сообщалось, что «Сельта» сделала предложение ЦСКА по аренде Фукса.

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