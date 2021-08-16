ЦСКА не собирается расставаться с бразильским футболистом Фуксом

Руководитель селекционного отдела ЦСКА Андрей Мовсесьян прокомментировал информацию о возможном уходе бразильского защитника команды Бруно Фукса.

«ЦСКА рассчитывает на Фукса, не планирует с ним расставаться», — цитирует Мовсесьяна «Матч ТВ».

По его словам, в клубе уже привыкли, что к игрокам команды есть какой-то интерес, но если армейцы вдруг получат конкретное предложение по Фуксу, то клуб будет обсуждать его с игроком и будет принято общее решение.

«Любой игрок ЦСКА может быть продан при получении стоящего предложения», — добавил селекционер.

Фукс выступает за ЦСКА с лета 2020 года, приняв участие в одном матче команды с «Ахматом», в котором провёл на поле 12 минут. Бразилец не играл в официальных матчах с 30 августа 2020 года.

Ранее сообщалось, что «Сельта» сделала предложение ЦСКА по аренде Фукса.