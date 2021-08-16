Источник: «Сельта» сделала предложение ЦСКА по аренде Фукса

Испанская «Сельта» сделала московскому ЦСКА предложение по годичной аренде бразильского защитника Бруно Фукса с правом выкупа.

Об этом сообщил Noticias Celta со ссылкой на журналиста Виктора Лопеса. По информации источника, главный тренер «Сельты» Куде уже переговорил с футболистом, с которым работал в бразильском «Интернасьонале». Что же касается ЦСКА, то армейский клуб настаивает на полноценном трансфере, а не на аренде.

Фукс выступает за ЦСКА с лета 2020 года, приняв участие в одном матче команды с «Ахматом», в котором провёл на поле 12 минут. Бразилец не играл в официальных матчах с 30 августа 2020 года.

Ранее стало известно, что «Милан» намерен договориться с ЦСКА об аренде Влашича.