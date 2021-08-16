Источник: «Сельта» сделала предложение ЦСКА по аренде Фукса

Короткая ссылка
Испанская «Сельта» сделала московскому ЦСКА предложение по годичной аренде бразильского защитника Бруно Фукса с правом выкупа.
Источник: «Сельта» сделала предложение ЦСКА по аренде Фукса
  • globallookpress.com

Об этом сообщил Noticias Celta со ссылкой на журналиста Виктора Лопеса. По информации источника, главный тренер «Сельты» Куде уже переговорил с футболистом, с которым работал в бразильском «Интернасьонале». Что же касается ЦСКА, то армейский клуб настаивает на полноценном трансфере, а не на аренде.

Фукс выступает за ЦСКА с лета 2020 года, приняв участие в одном матче команды с «Ахматом», в котором провёл на поле 12 минут. Бразилец не играл в официальных матчах с 30 августа 2020 года.

Ранее стало известно, что «Милан» намерен договориться с ЦСКА об аренде Влашича.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить