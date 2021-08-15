La Gazzetta dello Sport: «Милан» намерен договориться с ЦСКА об аренде Влашича

Короткая ссылка
Итальянский «Милан» рассчитывает взять в аренду полузащитника московского ЦСКА Николу Влашича с правом последующего выкупа.
La Gazzetta dello Sport: «Милан» намерен договориться с ЦСКА об аренде Влашича
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, итальянский клуб не хочет оформлять прямую продажу игрока. «Милан» устроит только аренда хорвата с правом выкупа.

23-летний Влашич дал понять руководству ЦСКА, что желает покинуть клуб в нынешнее трансферное окно. «Милан» хотел взять игрока в аренду за €5 млн с опцией выкупа в размере €20 млн плюс бонусы, но армейцы потребовали €30 млн.

Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м армейцы выкупили его за €15,7 млн. В минувшем сезоне хавбек провёл 26 матчей в Российской премьер-лиге, забил 11 мячей (три — с пенальти) и отдал пять результативных передач.

Ранее главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий ответил на вопрос о том, кто из футболистов нынешнего состава может покинуть клуб.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить