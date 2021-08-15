La Gazzetta dello Sport: «Милан» намерен договориться с ЦСКА об аренде Влашича

Итальянский «Милан» рассчитывает взять в аренду полузащитника московского ЦСКА Николу Влашича с правом последующего выкупа.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, итальянский клуб не хочет оформлять прямую продажу игрока. «Милан» устроит только аренда хорвата с правом выкупа.

23-летний Влашич дал понять руководству ЦСКА, что желает покинуть клуб в нынешнее трансферное окно. «Милан» хотел взять игрока в аренду за €5 млн с опцией выкупа в размере €20 млн плюс бонусы, но армейцы потребовали €30 млн.

Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м армейцы выкупили его за €15,7 млн. В минувшем сезоне хавбек провёл 26 матчей в Российской премьер-лиге, забил 11 мячей (три — с пенальти) и отдал пять результативных передач.

Ранее главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий ответил на вопрос о том, кто из футболистов нынешнего состава может покинуть клуб.