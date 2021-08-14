Березуцкий рассказал, каких игроков ЦСКА не продаст даже за большие деньги

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Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий ответил на вопрос о том, кто из футболистов нынешнего состава может покинуть клуб.
Березуцкий рассказал, каких игроков ЦСКА не продаст даже за большие деньги
  • РИА Новости

«ЦСКА готов отпустить практически любого футболиста за большие деньги. За исключением нескольких игроков. Таких, например, как Марио Фернандес или Игорь Акинфеев», — заявил Березуцкий в эфире телеканала «Матч Премьер».

Также тренер ЦСКА добавил, что слова отца Николы Влашича о том, что хорват хочет покинуть клуб, не влияют на состояние самого футболиста.

Ранее сообщалось, что Влашич включён в стартовый состав ЦСКА на матч с «Ростовом».

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