Березуцкий рассказал, каких игроков ЦСКА не продаст даже за большие деньги

Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий ответил на вопрос о том, кто из футболистов нынешнего состава может покинуть клуб.

«ЦСКА готов отпустить практически любого футболиста за большие деньги. За исключением нескольких игроков. Таких, например, как Марио Фернандес или Игорь Акинфеев», — заявил Березуцкий в эфире телеканала «Матч Премьер».

Также тренер ЦСКА добавил, что слова отца Николы Влашича о том, что хорват хочет покинуть клуб, не влияют на состояние самого футболиста.

Ранее сообщалось, что Влашич включён в стартовый состав ЦСКА на матч с «Ростовом».