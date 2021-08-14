Влашич включён в стартовый состав ЦСКА на матч с «Ростовом»

Стали известны стартовые составы «Ростова» и московского ЦСКА на матч четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе хозяев с первых минут на поле появятся Сергей Песьяков, Денис Терентьев, Максим Осипенко, Деннис Хаджикадунич, Павел Мамаев, Хорен Байрамян, Данил Глебов, Матиас Норманн, Кэнто Хасимото, Дмитрий Полоз и Николай Комличенко.

У красно-синих выйдут Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Ильзат Ахметов, Константин Кучаев, Иван Обляков, Яка Бийол, Максим Мухин, Никола Влашич, Фёдор Чалов и Чидера Эджуке.

Матч «Ростов» — ЦСКА пройдёт 14 августа. Встреча состоится на стадионе «Ростов Арена». Начало игры — 20:00 мск.

Ранее Хасимото заявил, что хочет биться за главного тренера «Ростова» Юрия Сёмина в каждом матче.