Влашич включён в стартовый состав ЦСКА на матч с «Ростовом»
- РИА Новости
В составе хозяев с первых минут на поле появятся Сергей Песьяков, Денис Терентьев, Максим Осипенко, Деннис Хаджикадунич, Павел Мамаев, Хорен Байрамян, Данил Глебов, Матиас Норманн, Кэнто Хасимото, Дмитрий Полоз и Николай Комличенко.
У красно-синих выйдут Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Ильзат Ахметов, Константин Кучаев, Иван Обляков, Яка Бийол, Максим Мухин, Никола Влашич, Фёдор Чалов и Чидера Эджуке.
Матч «Ростов» — ЦСКА пройдёт 14 августа. Встреча состоится на стадионе «Ростов Арена». Начало игры — 20:00 мск.
Ранее Хасимото заявил, что хочет биться за главного тренера «Ростова» Юрия Сёмина в каждом матче.