Футболист «Ростова» заявил, что хочет биться за Сёмина в каждом матче

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Японский полузащитник «Ростова» Кэнто Хасимото поделился мнением о новом главном тренере команды Юрии Сёмине.
Футболист «Ростова» заявил, что хочет биться за Сёмина в каждом матче
  • Reuters

«Не могу сказать, что знал о Сёмине многое, но при этом уже хочу биться за него в каждой игре. Хочу делать это во благо «Ростова», — цитирует Хасимото «Матч ТВ».

Также полузащитник рассказал о своём физическом состоянии.

«Я в хорошей форме. В прошлом году я не мог тренироваться три-четыре месяца. Сейчас готов наверстать упущенное», — сказал он.

Матч «Ростов» — ЦСКА пройдёт 14 августа. Встреча состоится на стадионе «Ростов Арена». Начало игры — 20:00 мск.

Ранее полузащитник московского ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов поделился ожиданиями от матча четвёртого тура Российской премьер-лиги с «Ростовом».

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