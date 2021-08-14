Зайнутдинов — о матче с «Ростовом»: ЦСКА нужно прервать негативную серию

Полузащитник московского ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов поделился ожиданиями от матча четвёртого тура Российской премьер-лиги с «Ростовом».

«Возвращаться в Ростов всегда приятно, но главное — уехать отсюда в хорошем настроении после игры. «Ростов» сейчас меняется — пришёл новый наставник, и обновлённую команду я знаю не так хорошо. Будет непросто, но ЦСКА нужно прервать негативную серию», — цитирует Зайнутдинова пресс-служба московского клуба.

Матч «Ростов» — ЦСКА пройдёт 14 августа. Встреча состоится на стадионе «Ростов Арена». Начало игры — 20:00 мск.

Ранее сообщалось, что матч «Ростов» — ЦСКА пройдёт без зрителей.