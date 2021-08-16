Тарпищев считает, что Медведев способен возглавить рейтинг ATP по окончании сезона
- Reuters
- © Dan Hamilton-USA TODAY Sports
«Выступление в Торонто даёт Медведеву психологическую уверенность. Он хочет быть первым в мире по итогам сезона, и ему это по силам. Хотя тут всё зависит от Джоковича, он реальный лидер сезона. Тем не менее турнир в Торонто — это важный этап подготовки к US Open», — сказал Тарпищев ТАСС.
Медведев одержал победу на турнире категории «Мастерс» в Торонто, набрав 1000 зачётных очков.
Ранее сообщалось, что Медведев сократил отставание от Джоковича в рейтинге ATP.