Тарасова и Морозов победили на международном турнире в Бостоне

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Российский дуэт фигуристов Евгения Тарасова и Владимир Морозов одержали победу в соревновании среди спортивных пар на международном турнире Cranberry Cup, который проходил в Бостоне.
Тарасова и Морозов победили на международном турнире в Бостоне
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

По итогам двух программ российские фигуристы набрали 227,63 балла. Вторыми стали Алекса Книрим и Брэндон Фрэйзьер из США (205,87). Третье место заняли другие американцы — Джессика Калаланг и Брайан Джонсон (195,28).

Тарасова и Морозов являются серебряными призёрами Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, а также трёхкратными призёрами чемпионата мира и двукратными чемпионами Европы.

Ранее сообщалось, что Тарасова прокомментировала появление трансгендеров в фигурном катании.

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