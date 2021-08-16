Тарасова и Морозов победили на международном турнире в Бостоне
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По итогам двух программ российские фигуристы набрали 227,63 балла. Вторыми стали Алекса Книрим и Брэндон Фрэйзьер из США (205,87). Третье место заняли другие американцы — Джессика Калаланг и Брайан Джонсон (195,28).
Тарасова и Морозов являются серебряными призёрами Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, а также трёхкратными призёрами чемпионата мира и двукратными чемпионами Европы.
Ранее сообщалось, что Тарасова прокомментировала появление трансгендеров в фигурном катании.