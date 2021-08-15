Быстров ожидал, что Дзюба останется в запасе
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«Сегодня в матче выйдут все сильнейшие. Что касается Артёма Дзюбы, первые три матча он ходил пешком. То, что он остался в запасе, читалось, он не показывал свой уровень», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».
Быстров добавил, что «Зенит» на старте сезона побеждает соперников на классе.
Игра «Локомотив» — «Зенит» состоится 15 августа. Начало встречи — в 17:30 мск.
Ранее сообщалось, что Артём Дзюба не попал в стартовый состав «Зенита» на матч с «Локомотивом».