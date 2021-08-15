Быстров ожидал, что Дзюба останется в запасе

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Бывший футболист сборной России Владимир Быстров поделился ожиданиями от матча «Зенита» с «Локомотивом» в четвёртом туре чемпионата России по футболу.
Быстров ожидал, что Дзюба останется в запасе
  • globallookpress.com

«Сегодня в матче выйдут все сильнейшие. Что касается Артёма Дзюбы, первые три матча он ходил пешком. То, что он остался в запасе, читалось, он не показывал свой уровень», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

Быстров добавил, что «Зенит» на старте сезона побеждает соперников на классе.

Игра «Локомотив» — «Зенит» состоится 15 августа. Начало встречи — в 17:30 мск.

Ранее сообщалось, что Артём Дзюба не попал в стартовый состав «Зенита» на матч с «Локомотивом».

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