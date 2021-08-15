Тимкин высказался о критике после поражения от Канады на ЧМ-2021 по хоккею

Нападающий петербургского СКА и сборной России по хоккею Евгений Тимкин ответил на вопрос по поводу критики после поражения от Канады на чемпионате мира 2021 года в Риге.

«Не читал и никогда не читаю, что пишут. Всегда говорю родным, чтобы не обращали внимания и ни на что не отвечали. Так было, есть и будет. Найдутся люди, которые захотят позлорадствовать. Мы сами выбрали такой путь, где критиковать может кто угодно, а хвалят очень редко», — цитирует Тимкина «Спорт-Экспресс».

Сборная России по хоккею на чемпионате мира в Латвии вышла в 1/4 финала, где уступила Канаде со счётом 1:2. Тимкин стал автором единственного гола в составе российской команды.

Ранее Тимкин признался, что у него до сих пор остался осадок от поражения от Канады на ЧМ-2021.