Хоккеист Тимкин: до сих пор остался осадок от поражения от Канады на ЧМ-2021
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«Очень болезненное поражение. Честно, до сих пор остался осадок. Могли выиграть, всё складывалось, игра шла. Мы же хорошо играли», — цитирует Тимкина «Спорт-Экспресс».
Он также признался, что не понимает людей, которые начали говорить о слабости канадцев, так как большинство игроков в том составе всё равно выступают в НХЛ.
«Это поражение очень горькое, обидное, до сих пор вспоминаю тот матч. Приятный осадок после моего гола? Вообще нет. Лучше бы я не забил, а команда выиграла», — добавил Тимкин.
Сборная России по хоккею на чемпионате мира в Латвии вышла в 1/4 финала, где уступила Канаде со счётом 1:2. Тимкин стал автором единственного гола в составе российской команды.
Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал неудачи сборных России по футболу и хоккею.