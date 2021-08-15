The Telegraph: «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» в ближайшее время обсудят трансфер Кейна

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Президент «Тоттенхэма» Дэниел Леви намерен встретиться с руководством «Манчестер Сити» 15 августа в Лондоне, чтобы обсудить вопрос о возможном трансфере нападающего «шпор» Гарри Кейна.
The Telegraph: «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» в ближайшее время обсудят трансфер Кейна
  • Reuters

Как сообщает The Telegraph, Леви отказался принять предложение манчестерской команды. Ожидается, что на встрече президент «Тоттенхэма» в личном разговоре озвучит своё решение представителям «горожан».

В воскресенье, 15 августа, «Тоттенхэм» на своём поле примет «Сити» в матче первого тура чемпионата Англии по футболу. Игра начнётся в 18:30 мск.

Контракт Кейна с «Тоттенхэмом» рассчитан до 2024 года. В прошлом сезоне 28-летний форвард провёл 35 матчей в чемпионате Англии. Воспитанник «Тоттенхэма» забил 23 гола (четыре — с пенальти) и отдал 14 результативных передач. За лондонский клуб форвард дебютировал в 2011 году.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» намерен предложить за переход Кейна €150 млн.

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