Источник: «Манчестер Сити» предложит за Кейна €150 млн

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«Манчестер Сити» намерен в ближайшее время предложить за переход форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна €150 млн.
Источник: «Манчестер Сити» предложит за Кейна €150 млн
  • Reuters

«Манчестер Сити» не отказывается от сделки по Гарри Кейну. Правление клуба готовит новое предложение на €150 млн. Руководство «горожан» надеется, что позиция лондонцев изменится», — написал журналист Фабрицио Романо на своей странице в Twitter.

В сообщении также утверждается, что лондонский клуб пока не получил никаких предложений от манкунианцев.

Контракт Кейна с «Тоттенхэмом» рассчитан до 2024 года. В прошлом сезоне 28-летний форвард провёл 35 матчей в чемпионате Англии. Воспитанник «Тоттенхэма» забил 23 гола (четыре — с пенальти) и отдал 14 результативных передач. За лондонский клуб форвард дебютировал в 2011 году.

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о возможном трансфере Кейна.

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