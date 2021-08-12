Источник: «Манчестер Сити» предложит за Кейна €150 млн
- Reuters
«Манчестер Сити» не отказывается от сделки по Гарри Кейну. Правление клуба готовит новое предложение на €150 млн. Руководство «горожан» надеется, что позиция лондонцев изменится», — написал журналист Фабрицио Романо на своей странице в Twitter.
В сообщении также утверждается, что лондонский клуб пока не получил никаких предложений от манкунианцев.
Контракт Кейна с «Тоттенхэмом» рассчитан до 2024 года. В прошлом сезоне 28-летний форвард провёл 35 матчей в чемпионате Англии. Воспитанник «Тоттенхэма» забил 23 гола (четыре — с пенальти) и отдал 14 результативных передач. За лондонский клуб форвард дебютировал в 2011 году.
Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о возможном трансфере Кейна.