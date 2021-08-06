Гвардиола высказался об интересе «Манчестер Сити» к Кейну

Короткая ссылка
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о возможном трансфере нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.
Гвардиола высказался об интересе «Манчестер Сити» к Кейну
  • Reuters

«Он игрок «Тоттенхэма». Если «Тоттенхэм» не хочет вести переговоры, то всё кончено. Если хочет, то многие клубы были бы заинтересованы в трансфере, и мы не исключение. Мы очень заинтересованы в Кейне», — приводит слова Гвардиолы журналист Саймон Стоун на своей странице в Twitter.

Контракт Кейна с «Тоттенхэмом» рассчитан до 2024 года. В прошлом сезоне 28-летний форвард провёл 35 матчей в чемпионате Англии. Воспитанник «Тоттенхэма» забил 23 гола (четыре — с пенальти) и отдал 14 результативных передач. За лондонский клуб форвард дебютировал 2011 году.

Ранее итальянский журналист Фабрицио Романо раскрыл подробности переговоров между руководством «Пари Сен-Жермен» и аргентинским нападающим Лионелем Месси.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить