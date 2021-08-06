Гвардиола высказался об интересе «Манчестер Сити» к Кейну

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о возможном трансфере нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

«Он игрок «Тоттенхэма». Если «Тоттенхэм» не хочет вести переговоры, то всё кончено. Если хочет, то многие клубы были бы заинтересованы в трансфере, и мы не исключение. Мы очень заинтересованы в Кейне», — приводит слова Гвардиолы журналист Саймон Стоун на своей странице в Twitter.

Контракт Кейна с «Тоттенхэмом» рассчитан до 2024 года. В прошлом сезоне 28-летний форвард провёл 35 матчей в чемпионате Англии. Воспитанник «Тоттенхэма» забил 23 гола (четыре — с пенальти) и отдал 14 результативных передач. За лондонский клуб форвард дебютировал 2011 году.

Ранее итальянский журналист Фабрицио Романо раскрыл подробности переговоров между руководством «Пари Сен-Жермен» и аргентинским нападающим Лионелем Месси.