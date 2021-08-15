Marca: «Ювентус» рассматривает возможность продажи Роналду этим летом

Туринский футбольный клуб «Ювентус» рассматривает возможность продажи португальского нападающего Криштиану Роналду.

Как сообщает Marca, в итальянском клубе считают, что уход Роналду может положительно повлиять на положение команды, так как это сэкономит значительную сумму для проведения реформы бьянконери. На реформах же настаивает главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

При этом основной проблемой является отсутствие предложений по Роналду, хотя коллектив из Турина готов ждать. Трансферное окно в Европе закрывается 31 августа.

Роналду выступает за «Ювентус» с 2018 года. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром итальянской Серии А. Форвард отметился 29 голами.

Ранее агент Дмитрий Селюк заявил, что не удивится, если Роналду перейдёт в ПСЖ.