Сёмин: пропущенный мяч со стандарта очень сильно повлиял на исход встречи с ЦСКА

Главный тренер «Ростова» Юрий Сёмин прокомментировал поражение своей команды от московского ЦСКА (1:3) в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Пропущенный мяч со стандарта очень сильно повлиял. Какое-то время у нас была неуверенность, потом получили второй мяч. Первый тайм проиграли по всем компонентам. Во втором перестроились, вышли другие футболисты, смогли исправиться. Но потом снова допустили ошибку и опять пропустили. Мог ли я сделать перестановки ещё в первом тайме? В полузащите — может быть. Но Баштуш готов был только на 45 минут. Качество поля? Наверное, дело в погодных условиях», — сказал Сёмин после матча.

Ранее Березуцкий прокомментировал победу ЦСКА над «Ростовом».