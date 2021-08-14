Березуцкий прокомментировал победу ЦСКА над «Ростовом»

Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий высказался о победе команды в матче третьего тура Российской премьер-лиги с «Ростовом» (3:1).

«Мы рады трём очкам. Матч был непростым, как и всегда в Ростове. Довольны победой. Не планировали проводить второй тайм от обороны. Вышли после перерыва робко. Есть над чем работать. «Ростов» проигрывал, было понятно, что они станут играть агрессивнее. Я рад, что ребята собрались и сделали счёт более спокойным. Всегда есть два фактора: или мы играли хорошо, либо оппонент не очень. Но первым таймом я абсолютно доволен», — сказал Березуцкий после матча.

Ранее ЦСКА обыграл «Ростов» в матче четвёртого тура РПЛ.