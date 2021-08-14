«Реал» выступил с заявлением о возможном выходе из Ла Лиги

Мадридский «Реал» выступил с заявлением, касающимся ситуации с возможным выходом клуба из состава участников испанской Ла Лиги.

«Информация, опубликованная изданием Mundo Deportivo, в которой говорится, что «Реал» изучает возможность выхода из Ла Лиги и перехода в Английскую премьер-лигу, является абсолютно ложной, абсурдной и невозможной», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте мадридского клуба.

Напомним, что, по информации Mundo Deportivo, «Реал» рассматривал варианты с переходом в Английскую премьер-лигу (АПЛ), итальянскую Серию А или немецкую Бундеслигу из-за несогласия с политикой президента Ла Лиги Хавьера Тебаса.

Ранее сообщалось, что «Реал» рассматривает возможность перехода в АПЛ.