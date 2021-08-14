Mundo Deportivo: «Реал» рассматривает возможность перехода в АПЛ
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Как сообщает Mundo Deportivo, «Реал» также рассматривает варианты с переходом в итальянскую Серию А и немецкую Бундеслигу.
Отмечается, что причиной возможного перехода стала негативная реакция Тебаса на создание европейской футбольной Суперлиги и сделка Ла Лиги с инвестиционным фондом CVC.
Ранее российский полузащитник испанской «Валенсии» Денис Черышев прокомментировал победу над «Хетафе» в матче первого тура Ла Лиги.