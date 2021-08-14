Футболист ЦСКА признался, что не знает, где находятся Ижевск и Липецк
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«Не думаю, что имеет большое значение, кто достался ЦСКА. Нам надо сосредоточиться на себе и показать хороший футбол. Если это получится, у нас будут хорошие шансы победить в обеих играх и пройти дальше», — цитирует Бохинена пресс-служба московского клуба.
Полузащитник признался, что не знает, где находятся Ижевск и Липецк.
«Не знаю, где находятся Ижевск и Лепец, не слышал о них. Но мне нравится путешествовать по России и открывать для себя новые города», — сказал он.
Напомним, ЦСКА сыграют в группе 10 с ижевским «Зенитом» и липецким «Металлургом».
Ранее полузащитник московского ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов поделился ожиданиями от матча четвёртого тура Российской премьер-лиги с «Ростовом».