Футболист ЦСКА признался, что не знает, где находятся Ижевск и Липецк

Полузащитник московского ЦСКА Эмиль Бохинен прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Кубка России сезона-2021/22.

«Не думаю, что имеет большое значение, кто достался ЦСКА. Нам надо сосредоточиться на себе и показать хороший футбол. Если это получится, у нас будут хорошие шансы победить в обеих играх и пройти дальше», — цитирует Бохинена пресс-служба московского клуба.

Полузащитник признался, что не знает, где находятся Ижевск и Липецк.

«Не знаю, где находятся Ижевск и Лепец, не слышал о них. Но мне нравится путешествовать по России и открывать для себя новые города», — сказал он.

Напомним, ЦСКА сыграют в группе 10 с ижевским «Зенитом» и липецким «Металлургом».

Ранее полузащитник московского ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов поделился ожиданиями от матча четвёртого тура Российской премьер-лиги с «Ростовом».