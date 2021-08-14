Ди Мария: я играл с Роналду, Неймаром, Мбаппе, но никто из них не похож на Месси

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария поделился мнением о нападающем Лионеле Месси.

«Я играл с Роналду, Неймаром, Мбаппе, но никто из них не похож на Месси», — цитирует Ди Марию журналист Танкреди Палмери на своей странице в Twitter.

5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с аргентинцем из-за финансовых и структурных препятствий со стороны испанской Примеры.

10 августа Месси заключил с ПСЖ двухлетний контракт с опцией продления ещё на один год. Аргентинец будет играть под 30-м номером во французском клубе.

Месси является воспитанником «Барселоны», в составе которой выступал с 2003 года. Вместе с каталонским клубом нападающий завоевал 36 трофеев. На счету аргентинца 672 гола и 305 голевых передач в 778 матчах. 1 июля он стал свободным агентом.

Ранее Месси высказался о подписании контракта с ПСЖ.