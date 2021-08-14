Касперович: в Болгарии многие говорят, что наших действительно засудили

Тренер сборной Болгарии по биатлону Александр Касперович поделился мнением о соревнованиях по художественной гимнастике на летних Олимпийских играх в Токио.

«Конечно, тут дискутируют по поводу высказываний Винер-Усмановой. В Болгарии многие говорят, что наших действительно засудили. Но победу тут, разумеется, восприняли с радостью — до этого у них никогда не было золотой медали группового многоборья на Играх. Здесь очень много внимания уделяется художественной гимнастике. Ею занимаются везде», — цитирует Касперовича ТАСС.

Напомним, что в соревнованиях группового многоборья на Олимпийских играх в Токио российские гимнастки завоевали серебряные медали. Золото выиграли гимнастки из Болгарии.

В личном многоборье россиянка Дина Аверина также завоевала серебро, а золото выиграла Линой Ашрам из Израиля.

Ранее Винер-Усманова высказалась о выступлении российских гимнасток на ОИ в Токио.