Российские теннисистки узнали соперниц по первому кругу турнира в Цинциннати

Российские теннисистки узнали соперниц по первому кругу турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Цинциннати.

Как сообщает пресс-служба WTA, в первом круге турнира Анастасия Павлюченкова проведёт матч с американкой Бернардой Перой, Дарья Касаткина встретится с Барборой Крейчиковой из Чехии, Екатерина Александрова сыграет с американкой Дженнифер Брэйди, а Вероника Кудерметова — с одной из победительниц квалификационного турнира.

Турнир стартует 16 августа.

Ранее сообщалось, что российские теннисисты узнали соперников по первому кругу турнира в Цинциннати.