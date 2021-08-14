Российские теннисистки узнали соперниц по первому кругу турнира в Цинциннати

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Российские теннисистки узнали соперниц по первому кругу турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Цинциннати.

Как сообщает пресс-служба WTA, в первом круге турнира Анастасия Павлюченкова проведёт матч с американкой Бернардой Перой, Дарья Касаткина встретится с Барборой Крейчиковой из Чехии, Екатерина Александрова сыграет с американкой Дженнифер Брэйди, а Вероника Кудерметова — с одной из победительниц квалификационного турнира.

Турнир стартует 16 августа.

Ранее сообщалось, что российские теннисисты узнали соперников по первому кругу турнира в Цинциннати.

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