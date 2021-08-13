Александр Емельяненко рассказал, какие алкогольные напитки предпочитает

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко рассказал о предпочитаемых алкогольных напитках.

«От пива пузо растёт, хотя и от водки тоже. Когда её переберёшь, начинаешь есть всё без разбору», — сказал Емельяненко на YouTube-канале «Руки выше».

По словам Емельяненко, он выбирает напиток в зависимости от ситуации и местонахождения.

«Иногда и пива охота, иногда и водки нужно выпить. Здесь не отдаю предпочтения конкретно никакому напитку», — добавил боец.

Последний бой Александр провёл в июле 2020 года. Тогда на турнире промоушена Absolute Championship Akhma в Сочи он был нокаутирован средневесом Магомедом Исмаиловым.

Ранее глава Союза MMA России заявил, что сомневается в реальности проведения поединка рэпера Джигана и Александра Емельяненко.