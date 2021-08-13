Экс-тренер «Динамо»: все сделали шаг вперёд в футболе, а Россия стоит на месте

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался по поводу того, что Шотландия обогнала Россию в рейтинге коэффициентов УЕФА.

«Просто сейчас все научились играть в футбол, все сделали в нём шаг вперёд, как и во всём остальном. А мы стоим на месте. Что у нас развивается? Ничего. Не на что смотреть. Игры нет», — цитирует Силкина «Советский спорт».

Напомним: «Рубин» не смог преодолеть третий квалификационный раунд Лиги конференций, проиграв польскому «Ракуву», а «Сочи» на той же стадии уступил сербскому «Партизану». До этого «Спартак» вылетел из квалификации Лиги чемпионов, потерпев поражение от португальской «Бенфики».

Шотландия поднялась на восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА, а Россия опустилась на девятую строчку.

Ранее Силкин выразил мнение, что неудачи российских клубов связаны с уровнем футбола в стране.