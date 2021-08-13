Силкин считает, что неудачи российских клубов связаны с уровнем футбола в стране

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Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о неудачах российских клубов в еврокубках.
Силкин считает, что неудачи российских клубов связаны с уровнем футбола в стране
  • РИА Новости

«С уровнем российского футбола. Если бы наши команды прошли дальше, можно было бы говорить о каком-то везении. «Сочи», думаю, не хватило опыта, хотя там собраны неплохие игроки. Они первый раз выступают на международной арене и споткнулись на серии пенальти. Хотя было видно, что южане хотели пройти «Партизан». Камень в их огород не надо бросать. Мячи хорошие они забили. Но сыграла свою роль психология», — цитирует Силкина «Советский спорт».

Он считает, что на исход серии пенальти повлияли замены, так как с поля ушли все игроки, исполняющие 11-метровые удары. Специалист также отметил, что футболистам «Сочи» в конце игры не хватило сил. Что касается «Рубина», то, по мнению, Силкина, казанцы вообще ничего не показали в минувшем матче.

«Команда давно не играла в еврокубках. Чтобы чувствовать себя там как рыба в воде, должны быть хладнокровие и запас прочности. А всё это приходит только с играми. Моментов было немного. Всё было поставлено на Кварацхелию. Вся острота шла от него. И потом неплохо играл Самошников, которого удалили. Хорошо, прошёл бы «Рубин» дальше — и что? Там соперники были бы сильнее», — добавил тренер.

Напомним, «Рубин» не смог преодолеть третий квалификационный раунд Лиги конференций, проиграв польскому «Ракуву», а «Сочи» на той же стадии уступил сербскому «Партизану».

Ранее в Госдуме отреагировали на вылет российских клубов из Лиги конференций.

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