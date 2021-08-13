В Госдуме отреагировали на вылет российских клубов из Лиги конференций

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Член комитета Государственной думы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал вылет казанского «Рубина» и футбольного клуба Сочи из Лиги конференций УЕФА.
В Госдуме отреагировали на вылет российских клубов из Лиги конференций
  • РИА Новости

«Футбол — это какое-то наказание для нас. Чем больше мы любим эту игру, тем хуже результат. Сначала чемпионат Европы, сейчас — Лига конференций. Может, кто-то иголки втыкает в куклу вуду против российского футбола?» — цитирует Свищёва «Чемпионат».

По мнению депутата, решать проблемы российского футбола нужно системно.

«У каждого клуба внутренние проблемы, которые нужно решить. Надо понять причину досадных поражений и показывать нормальную игру, в которую российские футболисты могут играть», — сказал он.

Напомним, «Рубин» не смог преодолеть третий квалификационный раунд Лиги конференций, проиграв польскому «Ракуву», а «Сочи» на той же стадии уступил сербскому «Партизану».

Ранее сообщалось, что матч «Ростов» — ЦСКА пройдёт без зрителей.

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