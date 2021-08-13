Российская бегунья Ярыгина дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил

Российская легкоатлетка Елизавета Ярыгина дисквалифицирована за неявку на процедуру сдачи допинг-проб.

Как говорится в материалах на сайте Российского антидопингового агентства, Ярыгина проигнорировала обязательное требование во время чемпионата России по лёгкой атлетике в Чебоксарах, который проходил с 23 по 27 июня.

Таким образом, россиянка была дисквалифицированная на три года за нарушение антидопинговых правил.

Наказание легкоатлетки вступило в силу 30 июля и продлится до 29 июля 2024 года.

Ранее юрист рассказал, могут ли из-за допинга Игоря Полянского наказать других российских спортсменов.