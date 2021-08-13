Союз европейских футбольных ассоциаций УЕФА назвал претендентов на звание лучших игроков Лиги чемпионов.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, в жюри вошли тренеры 32 клубов, выступавших на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2020/21, а также 55 журналистов из всех ассоциаций УЕФА, выбранных Ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM).

Отмечается, что тренеры не имели права голосовать за своих подопечных.

Список претендентов на звание лучших игроков Лиги чемпионов:

Вратари: Тибо Куртуа («Реал Мадрид»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Эдуард Менди («Челси»);

Защитники: Сесар Аспиликуэта («Челси»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Антонио Рюдигер («Челси»);

Полузащитники: Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»), Жоржиньо («Челси»), Н'Голо Канте («Челси»);

Нападающие: Эрлинг Холанд («Боруссия Д»), Роберт Левандовски («Бавария»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»).

Ранее сообщалось, что сборная России опустилась на 41-е место в рейтинге ФИФА после Евро-2020.