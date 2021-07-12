Сборная России опустилась на 41-е место в рейтинге ФИФА после Евро-2020

Как сообщается на официальном сайте ФИФА, лидером рейтинга осталась команда Бельгии.
На второй позиции расположилась сборная Бразилии, победившая в турнире по футболу на летних Олимпийских играх в Токио.
Третья строчка осталась за командой Франции, которая является действующим чемпионом мира.
Победитель чемпионата Европы сборная Италии поднялась на пятое место.
Напомним, что на Евро-2020 Россия заняла последнее место в своей группе и не смогла выйти в плей-офф.
Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал перенос матчей шестого тура Российской премьер-лиги в интересах национальной команды.