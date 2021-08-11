Карпин поблагодарил клубы за перенос шестого тура РПЛ

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал перенос матчей шестого тура Российской премьер-лиги в интересах национальной команды.
Карпин поблагодарил клубы за перенос шестого тура РПЛ
  • РИА Новости

«Очень благодарен за то, что клубы РПЛ пошли нам навстречу и теперь у сборной будет два-три полноценных дня на подготовку. Понятно, что это не гарантия того, что мы всех обыграем, но то, что перенос поможет нам выступить лучше, — это факт», — приводит слова Карпина пресс-служба РФС.

Российская сборная сыграет 1 сентября дома с Хорватией, 4 сентября на выезде встретится с Кипром, а 7 сентября примет на своём поле Мальту.

В связи с этим матчи шестого тура РПЛ перенесены на 25—28 августа.

Ранее сообщалось, что «Сочи» сыграет со «Спартаком» 1 декабря в случае выхода в плей-офф Лиги конференций.

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