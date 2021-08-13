Правительство утвердило распоряжение о вознаграждениях призёров ОИ в Токио

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о денежных вознаграждениях для призёров летних Олимпийских игр в Токио.

Как сообщает пресс-служба правительства, олимпийские чемпионы получат четыре миллиона рублей, серебряные призёры — 2,5 миллиона рублей, а бронзовые — 1,7 миллиона рублей.

Отмечается, что специалисты и тренеры, участвовавшие в подготовке атлетов, также получат денежные вознаграждения, которые определит Министерство спорта совместно с Олимпийским комитетом России (ОКР).

Олимпийские игры в Токио прошли с 23 июля по 8 августа. Сборная России завоевала 71 медаль (20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые) и заняла пятое место в общем зачёте.

Ранее Путин подписал указ о награждении спортсменов, отличившихся на летних Олимпийских играх в Токио.