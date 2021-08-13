Шишкина рассказала об отношениях с украинскими синхронистками на ОИ в Токио

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Российская синхронистка Алла Шишкина ответила на вопрос о том, не приходилось ли ей сталкиваться с негативным отношением на летних Олимпийских играх в Токио.
Шишкина рассказала об отношениях с украинскими синхронистками на ОИ в Токио
  • РИА Новости

«Слышали разговоры в стане соперников. Многие не понимали смысла наложенных на нас санкций и считали их глупыми. Все ведь всё понимали. Никаких косых взглядов не ощущали тем более. В синхронном плавании сложилась дружная семья, и нас, напротив, поддерживали. В частности, украинки, с которыми мы очень близко дружим. Спокойно поздравляли друг друга и обнимались.

Иногда иностранцы подходили к нам и, указывая на логотип ОКР на груди, спрашивали: «А вы вообще кого представляете?» Отвечала: «Russian Olympic Committee». Те кричали: «O, Russia? OK!» Вообще Олимпиада — символ дружбы и единения между спортсменами со всего мира, и там стираются границы. Поэтому все были как одна семья», — сказала Шишкина в интервью RT.

Ранее она высказалась об ограничениях, наложенных на сборную России на ОИ в Токио.

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