Шишкина высказалась об ограничениях, наложенных на сборную России на ОИ в Токио

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Российская синхронистка Алла Шишкина ответила на вопрос о том, насколько давили ограничения, которые были наложены на сборную России на летних Олимпийских играх в Токио.
Шишкина высказалась об ограничениях, наложенных на сборную России на ОИ в Токио
  • РИА Новости

«Главное, что все мы справились. Россияне привезли из Токио много медалей. Честно говоря, не могу сказать, что на нас оказывалось особенное давление. Этого точно не было. Что самое главное, на разминках команду всё равно называли «Россия». Например, давали музыку и говорили: «Россия выходит через одну минуту». Сначала удивлялись: нам самим нельзя было говорить, из какой мы страны, но всё равно весь мир знает, откуда мы, и называет нас Россией», — сказала Шишкина в интервью RT.

Ранее она ответила на вопрос о том, можно ли назвать Олимпийские игры в Токио самыми нервными в её карьере, учитывая перенос на год.

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