Шишкина — об ОИ в Токио: переживали из-за пандемии коронавируса

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Российская синхронистка Алла Шишкина ответила на вопрос о том, можно ли назвать летние Олимпийские игры в Токио самыми нервными в её карьере, учитывая перенос на год.
Шишкина — об ОИ в Токио: переживали из-за пандемии коронавируса
  • РИА Новости

«Мне кажется, все Игры нервные. В Лондон я летела молодой дебютанткой и очень боялась подвести опытных партнёрш по команде. В Рио-де-Жанейро до последнего момента ничего не было ясно с допуском сборной России.

Сейчас больше переживали из-за пандемии коронавируса. Важно было, чтобы все оставались здоровыми. Да, после переноса Олимпиады понимали: год нам ещё предстоит тренироваться. Осознать подобное очень непросто, но по крайней мере знали, что Игры точно состоятся, и верили в это», — сказала Шишкина в интервью RT.

Ранее она рассказала об эмоциях после возвращения в Россию с ОИ в Токио.

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