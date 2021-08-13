Соболев обратился к болельщикам «Спартака»

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев обратился к болельщикам клуба после подписания нового контракта.

«Хочу поблагодарить руководство «Спартака» за оказанное доверие. Отдельное спасибо говорю болельщикам клуба, которые приняли меня и, несмотря ни на что, всегда поддерживают. Вы никогда не увидите меня равнодушным! Когда выхожу на поле, делаю всё, чтобы помочь команде», — цитирует Соболева пресс-служба московского клуба.

Нападающий выразил уверенность, что в скором времени «Спартак» станет ещё сильнее.

«От всей души ещё раз благодарю нашу красно-белую семью и обещаю, что всегда буду отдавать всего себя команде. Вперёд, «Спартак»!» — сказал он.

Контракт с Соболевым был продлён на пять лет.

В прошедшем сезоне нападающий принял участие в 22 матчах Российской премьер-лиги, в которых забил 14 мячей и отдал четыре результативные передачи.

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