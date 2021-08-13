Клаудиньо прокомментировал подписание контракта с «Зенитом»

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Полузащитник петербургского «Зенита» Клаудиньо поделился эмоциями после подписания контакта с клубом.
Клаудиньо прокомментировал подписание контракта с «Зенитом»
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«Я приехал и очень рад быть здесь. Защищать цвета «Зенита» — честь для меня. Я буду отдавать всего себя на поле. Хочу показать себя с лучшей стороны и завоевать в России чемпионские титулы», — цитирует Клаудиньо пресс-служба петербургского клуба.

Контракт с полузащитником рассчитан на пять лет.

В прошедшем сезоне он в составе «Ред Булл Брагантино» принял участие в 35 матчах бразильской Серии А, в которых забил 18 мячей и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что ЦСКА включил Гайча в заявку РПЛ.

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