Клаудиньо прокомментировал подписание контракта с «Зенитом»

Полузащитник петербургского «Зенита» Клаудиньо поделился эмоциями после подписания контакта с клубом.

«Я приехал и очень рад быть здесь. Защищать цвета «Зенита» — честь для меня. Я буду отдавать всего себя на поле. Хочу показать себя с лучшей стороны и завоевать в России чемпионские титулы», — цитирует Клаудиньо пресс-служба петербургского клуба.

Контракт с полузащитником рассчитан на пять лет.

В прошедшем сезоне он в составе «Ред Булл Брагантино» принял участие в 35 матчах бразильской Серии А, в которых забил 18 мячей и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что ЦСКА включил Гайча в заявку РПЛ.