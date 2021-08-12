Червиченко — о вылете «Рубина» из Лиги конференций: это уровень нашего футбола
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«Команде не повезло. Просто ужаснейшее поле. А Самошникова удалили ни за что! Судья в конце матча придумал пенальти. Но ужаснейшее исполнение привело команду к вылету. Не хватило основного форварда, чтобы забить важный мяч. «Рубину» просто не повезло. Мяч не хотел идти в ворота. Обидно, конечно, но это уровень нашего футбола», — рассказал Червиченко «Спорт-Экспрессу».
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