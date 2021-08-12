Червиченко — о вылете «Рубина» из Лиги конференций: это уровень нашего футбола

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Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поражение казанского «Рубина» от польского «Ракува» (0:1 д. в.) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА и вылет с турнира.
Червиченко — о вылете «Рубина» из Лиги конференций: это уровень нашего футбола
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Команде не повезло. Просто ужаснейшее поле. А Самошникова удалили ни за что! Судья в конце матча придумал пенальти. Но ужаснейшее исполнение привело команду к вылету. Не хватило основного форварда, чтобы забить важный мяч. «Рубину» просто не повезло. Мяч не хотел идти в ворота. Обидно, конечно, но это уровень нашего футбола», — рассказал Червиченко «Спорт-Экспрессу».

Ранее Слуцкий не смог ответить на вопрос, какое бы место занял «Ракув» в РПЛ.

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