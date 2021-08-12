«Чемпионат»: Соболев по новому контракту будет зарабатывать €2 млн в сезон

Стали известны финансовые условия нового контракта форварда московского «Спартака» Александра Соболева с красно-белыми.

Об этом сообщает «Чемпионат». По информации источника, зарплата Соболева в клубе составит €2 млн в сезон. Также форвард получил подписной бонус в размере €1 млн.

Соболев выступает за «Спартак» с зимы 2020 года. За это время он провёл за клуб 42 матча, в которых забил 19 мячей и отдал восемь результативных передач.

Ранее Соболев

подписал новый контракт со «Спартаком» на улучшенных условиях.