«Чемпионат»: Соболев по новому контракту будет зарабатывать €2 млн в сезон
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Об этом сообщает «Чемпионат». По информации источника, зарплата Соболева в клубе составит €2 млн в сезон. Также форвард получил подписной бонус в размере €1 млн.
Соболев выступает за «Спартак» с зимы 2020 года. За это время он провёл за клуб 42 матча, в которых забил 19 мячей и отдал восемь результативных передач.
Ранее Соболев
подписал новый контракт со «Спартаком» на улучшенных условиях.