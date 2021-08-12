Четыре российских легкоатлета допущены до международных стартов

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) допустила до международных соревнований четырёх российских спортсменов.

Как сообщается в пресс-релизе World Athletics, разрешения получили бегунья на 400 м Вера Чалая, марафонец Юрий Чечун, бегун на 5000 м Никита Павлов и копьеметательница Валерия Путилина.

Всего к участию в соревнованиях в 2021 году было допущено 147 российских спортсменов. Россияне выступают в нейтральном статусе. Пять заявок были отклонены.

Ранее сообщалось, что наблюдатели Совета Европы по допингу проверят на соответствие РУСАДА.