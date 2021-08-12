Наблюдатели Совета Европы по допингу проверят на соответствие РУСАДА

Короткая ссылка
Наблюдатели Совета Европы по допингу намерены приехать в Россию с оценочным визитом.
Наблюдатели Совета Европы по допингу проверят на соответствие РУСАДА
  • © РИА Новости

Как сообщает РИА «Новости», на 53-м заседании мониторингового комитета было принято решение организовать оценочную поездку в Россию. Группа будет состоять из четырёх экспертов.

Целью визита является восстановление статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) всемирному антидопинговому кодексу.

Напомним, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало РУСАДА не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу. России запретили до декабря 2022 года проводить чемпионаты мира, Олимпийские и Паралимпийские игры. Российским спортсменам запрещено на крупнейших турнирах выступать под национальным флагом. Также нельзя использовать гимн страны.

Ранее сообщалось, что все допинг-пробы российских спортсменов на ОИ в Токио были отрицательными.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить