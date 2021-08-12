Наблюдатели Совета Европы по допингу проверят на соответствие РУСАДА

Наблюдатели Совета Европы по допингу намерены приехать в Россию с оценочным визитом.

Как сообщает РИА «Новости», на 53-м заседании мониторингового комитета было принято решение организовать оценочную поездку в Россию. Группа будет состоять из четырёх экспертов.

Целью визита является восстановление статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) всемирному антидопинговому кодексу.

Напомним, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало РУСАДА не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу. России запретили до декабря 2022 года проводить чемпионаты мира, Олимпийские и Паралимпийские игры. Российским спортсменам запрещено на крупнейших турнирах выступать под национальным флагом. Также нельзя использовать гимн страны.

Ранее сообщалось, что все допинг-пробы российских спортсменов на ОИ в Токио были отрицательными.