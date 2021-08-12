Kyodo: Паралимпийские игры в Токио могут пройти без зрителей

Организаторы летних Паралимпийских игр в Токио намерены провести соревнования без зрителей.

Как сообщает Kyodo, организаторы соревнований могут принять соответствующее решение в связи ростом числа случаев инфицирования коронавирусом в столице Японии.

Дело в том, что число новых случаев COVID-19 за сутки в Стране восходящего солнца превысило рекордные показатели. Порядка 19 тыс. человек в четверг, 12 августа, сдали положительные тесты. Более того, рекордно высокие значения зафиксированы в 20 из 47 японских префектур.

Напомним, летняя Олимпиада в Токио, которая завершилась 8 августа, прошла без зрителей.

Паралимпийские игры состоятся с 24 августа по 5 сентября. В соревнованиях примут участие 4400 человек.

Ранее сообщалось, что Международный паралимпийский комитет утвердил заявку сборной России на летние Игры в Токио.