Карпин ответил на вопрос о вызове Дзюбы в сборную России

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, вызовет ли он в национальную команду нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбу.
Карпин ответил на вопрос о вызове Дзюбы в сборную России
  • РИА Новости

«В вашей голове уже есть состав национальной команды, а я пока этого не знаю. Не секрет, что с Артёмом у нас специфические отношения. Российский футбольный союз со мной тему Дзюбы не проговаривал, иначе меня бы не было в сборной России», — сказал Карпин в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

По словам тренера, он не может ответить на вопрос, будет ли вызывать того или иного футболиста в сборную России.

«Надо оценивать не то, что было, а то, что может случиться. Как и где это отразится на игроке и команде», — сказал он.

Ранее Карпин высказался о возможном возвращении вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева в сборную России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить