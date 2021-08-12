Карпин ответил на вопрос о вызове Дзюбы в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, вызовет ли он в национальную команду нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбу.

«В вашей голове уже есть состав национальной команды, а я пока этого не знаю. Не секрет, что с Артёмом у нас специфические отношения. Российский футбольный союз со мной тему Дзюбы не проговаривал, иначе меня бы не было в сборной России», — сказал Карпин в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

По словам тренера, он не может ответить на вопрос, будет ли вызывать того или иного футболиста в сборную России.

«Надо оценивать не то, что было, а то, что может случиться. Как и где это отразится на игроке и команде», — сказал он.

Ранее Карпин высказался о возможном возвращении вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева в сборную России.